Formula 1: il Gp del Giappone resta a Suzuka per altri 3 anni

Il Gran Premio del Giappone rimarrà sul circuito di Suzuka per altri tre anni fino al 2024, hanno annunciato i promotori della gara e i vertici della Formula 1. "Questa estensione del contratto, risultato del proficuo rapporto tra la F1 e Mobilityland (i proprietari del circuito, ndr), fa parte dell'impegno strategico a lungo termine per sviluppare lo sport in Asia", si legge in un comunicato.

Getty Images