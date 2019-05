Formula 1, il documentario su Schumacher al Festival di Cannes

12/05/2019

Uscirà il prossimo 5 gennaio in Germania e in Svizzera il documentario "Schumacher" , la stella della Formula 1 la cui carriera è stata stroncata cinque anni e mezzo fa da un gravissimo incidente di sci e che da allora è sottoposto a intense cure. Sarà il primo documento video sul pilota sette volte campione del mondo di F1 (con Benetton e Ferrari) per il quale la famiglia, che dall'incidente lo circonda del più stretto riserbo, ha dato un contributo ed un sostegno.

La stessa moglie Corinna, riferisce la Bild, parlerà per la prima volta di suo marito e della sua vita al suo fianco nel film. Ci saranno anche interviste con il figlio Mick (che attualmente guida in Formula 2) la figlia Gina, il padre di Michael, Rolf (73) e altri compagni e rivali della scena sportiva.



Per questo documentario, che esce nell'anno del 50.o compleanno di Schumi e del 25.o della sua prima vittoria in F1, la famiglia ha messo a disposizione video inediti dell'archivio privato. Il trailer del documentario sarà presentato al prossimo Festival del cinema di Cannes.