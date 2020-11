Formula 1, Hamilton: "Talento sì, ma non solo"

FORMULA 1

Talento sì, ma non solo. Lewis Hamilton ha costruito i suoi successi anche con tanti sacrifici e ore di studio. Il sette volte campione del mondo in un'intervista al sito ufficiale di Formula 1 si è raccontato a 360°: "Penso di aver sempre avuto il talento, probailmente ho sempre avuto gli strumenti ma giocavo con la cassetta degli attrezzi senza sapere cosa farne - ha ammesso - Li ho messi a punto, e penso che ora mi sto concentrando solo sulle cose".

Il fuoriclasse della Mercedes è un perfezionista e ha rivelato che "ogni anno scrivo gli aspetti in cui non sono bravo, dato che ce ne sono molti, e poi mi chiedo 'perciò come facciamo?'. Non sono bravo a comunicare a volte, quindi come posso fare meglio le cose con i ragazzi? - ha spiegato Lewis - Si tratta di studiare tanto, quest'anno l'ho fatto di più dell'anno scorso (a causa del Covid, ndr). Quando ero giovane arrivavo e guidavo. Quello che faccio dietro le quinte è probabilmente il motivo per cui si vedono i risultati che ottengo oggi".