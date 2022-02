Formula 1, Hamilton si rifà vivo sui social: "Sono tornato"

L'ultimo post social di Lewis Hamilton risaliva all'11 dicembre, qualifiche del Gp di Abu Dhabu, ultimo della scorsa stagione. L'epilogo amarissimo di quella gara aveva fatto chiudere il pilota della Mercedes in un silenzio che qualcuno aveva addirittura portato a pensare potesse fargli optare per il ritiro. Niente di tutto questo, Hamilton proverà a togliere la corona a Verstappen con la carica di sempre, come ha mostrato con un bel sorriso su Instagram: "Ero andato via, sono tornato".