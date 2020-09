Formula 1, GP Italia: Giovinazzi con un casco speciale a Monza

Passata la paura per l'incidente di Spa, Antonio Giovinazzi è carico per il GP d'Italia che nel weekend lo vedrà correre a Monza alla guida della sua Alfa Romeo numero 99. Per l'occasione il pilota pugliese di Formula 1 indosserà un casco speciale, una cartolina dall'Italia con i colori della sua Puglia e le bellezze del nostro Paese tra mare, frutta e bellezze architettoniche e non solo.