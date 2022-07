Formula 1, Gp Austria: Sainz e Leclerc davanti a Verstappen nelle libere 2

PROVE LIBERE 2

Completamente dedicato al ritmo-gara per la Sprint Race e per il GP della domenica il secondo turno di prove libere sul circuito austriaco

Cinquanta millesimi separano Carlos Sainz da Charles Leclerc al termine delle Libere 2 del Gran Premio d'Austria. Miglior tempo per lo spagnolo nella sessione, con Max Verstappen - autore della pole position - staccato di 168 millesimi. Quarto e quinti tempo per le Alpine di Fernando Alonso ed Esteban Ocon nel ranking finale di un turno che squadre e piloti hanno dedicato per intero al passo-gara in vista della Sprint del pomeriggio. Non vanno oltre il settimo ed il nono tempo George Russell e Lewis Hamilton, protagonisti ieri di un doppio incidente nella fase finale delle qualifiche. © Getty Images

Tanto il sette volte iridato quanto il suo giovane compagno di squadra sono scesi in pista al volante di due W13 largamente rivedute dopo gli incidenti del venerdì pomeriggio (nuovo cambio per entrambi, nuovo telaio per Lewis) ma puntano a risalire... la corrente nella Sprint da cento chilometri (24 giri) per la quale il grande favorito resta Verstappen, che scatta appunto davanti alle due Rosse. Con Sergio Perez confinato in settima fila dopo la cancellazione dei tempi in qualifica, la cabina di regia di Maranello può studiare una strategia aggressiva ma soprattutto diversificata per i propri piloti, con l'obiettivo di mettere sotto pressione il campione in carica. Missione piuttosto complicata perché al Red Bull Ring Ma sembra avere davvero una marcia in più. Tutta da seguire anche la gara di Alonso e Ocon, autori del quarto e del quinto tempo nelle FP2 ed al via in terza (il francese) ed in quarta fila (il due volte iridato), affiancati dalle Haas di Kevin Magnussen e Mick Schumacher, che hanno invece chiuso le prove nella... seconda pagina della classifica. Nella top ten delle libere anche Perez (sesto a 569 millesimi da Sainz), Valtteri Bottas (ottavo con l'Alfa Romeo) e Lando Norris, decimo con la McLaren.