Formula 1, Domenicali: "Positivi per il rinnovo del GP di Monza ma ora lavori in tempi certi"

Il presidente e ad di Formula One Group in occasione della presentazione della gara: "La Formula 1 non può prescindere da Monza"

Ferrari, Leclerc e Sainz diventano Men in Black a Monza





















"Siamo positivi per cercare di chiudere l'estensione il prima possibile. Dobbiamo ragionare in senso anticipato. Definire e fare i lavori il più presto possibile, in tempi brevissimi. È uno degli elementi più rilevanti da affrontare, senza aspettare l'ultimo minuto". Parole del presidente e ad di Formula One Group Stefano Domenicali a margine della presentazione all'autodromo di Monza del Gran Premio di Formula 1, in programma il prossimo weekend.

"È bello aver visto la prima fase dei lavori completata nei tempi definiti - continua Domenicali -. Ma ora dobbiamo fare in mondo che quello che manca sia completato in tempi certi: questo è il tema fondamentale. Per quanto riguarda le condizioni economiche, dal contratto con tutte le autorità e imprese che devono seguire le cose, si troverà la quadra". E ancora: "Ora dobbiamo rendere le strutture giuste per rendere fruibile questo spettacolo e sono certo insieme troveremo la soluzione. Io sono positivo di natura - ha aggiunto - e ci mancherebbe non lo fossi parlando del Gran premio della nostra nazione. Lavoreremo alacremente perché Monza rimanga anche nel futuro, perché la F1 non può prescindere da Monza", ha detto ancora Domenicali. "Questo vuol dire anche avere delle responsabilità, perché siamo qui tutti per far crescere il nostro sport", ha concluso. L'accordo in essere è in scadenza nel 2025.