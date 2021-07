Formula 1, ancora tanta amarezza per Leclerc su Silverstone: "Fa male"

F1 UNGHERIA

Alla vigilia del weekend del GP d’Ungheria il monegasco della Ferrari cerca di guardare avanti. Sainz: “Vogliamo lottare per il titolo nel 2022”

In occasione del Gran Premio di Formula 1 d’Ungheria la Ferrari tenterà di confermare, se non addirittura migliorare, il secondo posto ottenuto in Inghilterra da Charles Leclerc. “Eravamo così vicini alla vittoria, ma ci sono stati anche degli aspetti positivi”, afferma il pilota monegasco nella conferenza stampa di presentazione della sfida sull’Hungaroring. Per Carlos Sainz l’obiettivo sarà quello di “provare a vincere il titolo l’anno prossimo”. Getty Images

La seconda posizione conquistata al Gran Premio d’Inghilterra è stata incoraggiante ma allo stesso tempo anche una piccola delusione per Charles Leclerc, in testa fino al penultimo giro per poi essere beffato da Lewis Hamilton. Nella consueta conferenza stampa, che apre il finesettimana dell’Ungheria, il pilota monegasco rivive l’impresa sfiorata a Silverstone. E la sofferenza è ancora tanta: “È doloroso essere così vicini alla vittoria e perdere nel finale. Tuttavia, fortunatamente, ci sono stati anche molti aspetti positivi per il team. Per esempio sono riuscito a tenere il passo della Mercedes, soprattutto nel primo stint”, sostiene Leclerc. “Nel secondo, invece, le cose sono andate peggio di quanto ci aspettassimo con le gomme hard. Comunque, tutto sommato, è stato un weekend molto positivo per noi”.

Il ferrarista vuole ora concentrarsi su questa gara e spiega perché l’Hungaroring non lo favorisca. “È una pista molto difficile, molto tecnica”, ha detto. “Tendo ad avere uno stile di guida un po’ più aggressivo”. La sua sensazione è che possa essere “una buona chance per noi, ma non credo che saremo forti come a Monaco. Spero che almeno saremo i primi del gruppo dopo Red Bull e Mercedes perché, realisticamente, è la posizione per cui lottiamo quest’anno ed è l’obiettivo più importante di questo fine settimana. Penso che possiamo essere molto fiduciosi di potere raggiungere questo traguardo se facciamo un buon lavoro”.

Nell’undicesimo appuntamento del Mondiale 2021 si correrà su un tracciato tortuoso, dove la Ferrari ha saputo togliersi diverse soddisfazioni di peso, quali successi strappacuore o, in anni di ‘vacche grasse’, addirittura la conquista matematica in piena estate di titoli iridati. Nel 2017 arrivò l’ultimo trionfo del Cavallino Rampante sul tracciato magiaro, con tanto di doppietta Vettel-Raikkonen. Carlos Sainz Jr ha già ben in mente quali saranno gli obiettivi della scuderia. “Il duello tra Ferrari e McLaren? È una battaglia ancora aperta e penso sarà così fino alla fine della stagione. Siamo molto vicini come prestazione. Abbiamo però delle priorità più importanti che battere la McLaren per il terzo posto nella classifica costruttori. Vogliamo continuare a migliorare come team, essere più professionali e più completi che possiamo per provare a vincere il titolo l’anno prossimo. Nel caso si dovesse presentare questa chance, vogliamo farci trovare pronti”.