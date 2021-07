Formula 1, a Silverstone debutta la sprint race: una mini-gara al posto delle qualifiche

f1 silverstone

L'ordine in griglia di domenica verrà deciso da un mini-GP di 17 giri che sostituisce le prove di sabato e darà punti in classifica

Il Gran Premio a Silverstone di questo weekend segnerà una prima assoluta in Formula 1: l'introduzione della sprint race, una mini-gara che sarà disputata il sabato al posto delle tradizionali qualifiche e che determinerà la griglia di partenza del GP di domenica oltre a dare punti in classifica. La novità, che si vedrà altre due volte da qui a fine campionato, è stata creata per svecchiare il solito format e cercare di coinvolgere il pubblico più giovane: ecco come funziona. Getty Images

COME FUNZIONA

Ad aprile la F1 ha approvato tre sprint race nel corso di questo campionato: sabato ci sarà la prima in Inghilterra, la seconda sarà a Monza il 2 settembre e l'ultima - Covid permettendo - sarà a Interlagos il 7 novembre. Venerdì nel tardo pomeriggio, dopo le prime prove libere del pomeriggio, verrà effettuato un turno di qualifiche seguendo il format solitamente previsto il sabato, quindi con Q1, Q2 e Q3. Queste prove determineranno la griglia di partenza della sprint race che si correrà nel pomeriggio di sabato (mentre all'ora di pranzo ci sarà il secondo turno di prove libere).

IL FORMAT

Ogni sprint race, a prescindere dalla lunghezza del tracciato, sarà lunga 100 km: essendo Silverstone lungo 5,891 km, sabato si correranno 17 giri. Non sono previsti pit-stop (salvo necessità tecniche), né cambi gomma (due treni a disposizioni per la scelta) né indicazioni sul risparmio di carburante per dare modo ai piloti di correre più liberi e con meno strategia.

LE CONSEGUENZE SULLA GARA E SULLA CLASSIFICA

L'ordine di arrivo della sprint race determinerà la griglia di partenza del GP vero e proprio, il primo del sabato pomeriggio partirà in pole position la domenica. Non ci sarà cerimonia del podio. Inoltre chi arriverà primo nella sprint race guadagnerà 3 punti in classifica, 2 andranno al secondo e 1 al terzo, senza bonus per chi farà il giro veloce.