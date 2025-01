Multe e penalizzazioni in caso di linguaggio inappropriato: la FIA introduce le nuove norme sul comportamento dei piloti

L'ammenda sarà fissata attorno ai 10.000 euro in caso di prima infrazione che raddoppierà alla seconda con tanto di divieto di guida sospeso per un mese. Qualora la situazione dovesse ripetersi per la terza volta, la sospensione diventerebbe effettiva, mentre la multa salirebbe a 30.000 euro con una penalizzazione di diversi punti in campionato. A esser maggiormente colpiti saranno i piloti di Formula 1 che vedranno le multe moltiplicarsi per quattro, mentre non andrà meglio ai colleghi del rally e dell'endurance per i quali il moltiplicatore sarà fissato a tre. Più leggera la pena per gli atleti impegnati nei campionati regionali le cui cifre di base verranno "raddoppiate", mentre per gli sportivi impegnati nelle gare nazionali le ammende rimarranno quelle previste dal regolamento.