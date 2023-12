Festa del... ringraziamento per Verstappen &Co. al quartier generale Red Bull

FORMULA 1

Il team campione del mondo festeggia "tra le mura amiche" i successi di una stagione senza precedenti

© Getty Images Da tre anni a questa parte (e dopo una lunga pausa che durava dal poker iridato di Sebastian Vettel), le strade della periferia industriale di Milton Keynes a metà dicembre escono per qualche ora dal loro "operoso" torpore invernale per il cosiddetto "Homerun" della corazzata Red Bull che (per il terzo anno di fila, appunto) ha... affondato la diretta concorrenza, conquistando il titolo iridato piloti con Max Verstappen, un secondo posto dal fiato un po' corto con Sergio Perez e naturalmente la corona riservata ai Costruttori. Un bagno di folla sulle strade della cittadina di 230mila abitanti che circondano il quartier generale dei Tori e una meritata passerella per SuperMax e per Sergio "Calimero" Perez, non esattamente a loro agio nel cassone di un imponente Hummer griffato RB. Il tutto a favore dei dipendenti del team campione del mondo, gratificati dal ritorno a casa degli eroi, prima di una photo session dei due piloti con tutti i trofei vinti in stagione, nessuno escluso. Non mancava nemmeno (anzi era proprio in primo piano....) il "rimpiazzo" della preziosa porcellana vinta a Budapest da Verstappen e maldestramente infranta dallo "sciagurato" Norris sul podio del Gran Premio d'Ungheria.

© Getty Images

Un centinaio di chilometri a nord di Londra, Milton Keynes festeggia anche quest'anno i suoi "cittadini onorari" più recentemente illustri e di successo. Un ritorno alla factory all'insegna della festa e del riconoscimento dei meriti della stragrande maggioranza dei dipendenti di Red Bull Racing e del suo reparto motoristico "di ispirazione" Honda Red Bull Powertrains, ubicato dall'altra parte della cittadina del Buckinghamshire.

© Getty Images

Solo una breve pausa, poche ore, prima di tornare tutti al coperto e rimettersi al lavoro in vista della prossima stagione. Inevitabilmente, la "mission" è quella di completare nel 2024 il bis... del poker iridato di cui all'inizio, firmato da Sebastian Vettel nel quadriennio 2010-2013. Un progetto che (la Formula Uno, come la matematica, non è un'opinione) è molto ben avviato ma... non ditelo a chi - segnatamente Mercedes e Ferrari - sta altrettanto duramente lavorando nella vicina Brackley (una trentina di chilometri ad ovest di MK) e nella ben più lontana (purtroppo anche come performance) Maranello!