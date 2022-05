Ferraristi in coro: "Giornata incoraggiante e in crescendo. Ora dobbiamo lavorare sui dettagli"

LE PAROLE DEI FERRARISTI

I due ferraristi prenotano pole position e prima fila nelle qualifiche del settimo appuntamento del Mondiale.

"È stato bello vedere così tanto pubblico lungo la pista già oggi, che è solo venerdì. Non fa altro che caricarmi in vista delle prossime due giornate e speriamo di poter regalare delle soddisfazioni a tutti questi tifosi". Prove libere dominate e dichiarazioni... di prammatica per Charles Leclerc, deciso a riscattare sulle strade di casa (peraltro fin qui mai troppo generose con lui) l'amaro epilogo del weekend di Barcellona. © Getty Images

"Siamo riusciti a girare con continuità portando a termine un buon numero di giri ma occorre lavorare ancora un po’ sulla messa a punto. Nel complesso dunque una giornata niente male, anche se come ogni venerdì dobbiamo lavorare per fare un ulteriore passo avanti prima delle qualifiche."

Così chiude il suo ragionamento il più diretto inseguitore di Max Verstappen nella classifica generale. Quarantaquattro soli millesimi di ritardo da Leclerc autorizzano intanto Carlos Sainz a coltivare alte ambizioni nella gara di casa del monegasco e magari puntare alla prima vittoria in carriera (sfiorata dodici mesi fa nel Principato) per imprimere una svolta alla sua stagione, fin qui al di sotto delle attese.

"Una giornata incoraggiante, quella odierna: abbiamo completato il nostro programma e ottenuto buone prestazioni in pista. Montecarlo è sempre un circuito impegnativo ma anche un tracciato molto divertente sul quale spingere. Le qualifiche saranno molto serrate ma fin qui possiamo dirci soddisfatti del lavoro che abbiamo portato avanti, dal momento che siamo riusciti a migliorarci ogni volta che scendevamo in pista. Ora si tratta solo di lavorare sui dettagli per trovare il perfetto bilanciamento per le prove ufficiali."