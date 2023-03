Ferrari, Vasseur: "Sento la passione dei tifosi. Non vediamo l'ora d'iniziare la stagione"

CASA FERRARI

Il team principal in vista del via del Mondiale: "Il titolo non si vincerà né si perderà in Bahrain"

© Getty Images Il via del Mondiale 2023 è ormai alle porte e in casa Ferrari cresce l'attesa. "Ho vissuto questo momento molte volte nella mia carriera, ma devo ammettere che questa volta è davvero speciale - ha dichiarato il team principal, Frederic Vasseur -. Sento la passione non solo di tutte le persone Ferrari a Maranello ma anche dei tifosi, e sono bastati un paio di mesi per farmi contagiare da questo entusiasmo appassionato. Non vediamo l'ora di iniziare la stagione".

Domenica 5 marzo in Bahrain riparte la stagione di Formula 1 e a Maranello sono fiduciosi. "I test sono andati bene e i tre giorni della scorsa settimana hanno dimostrato che la macchina sta dando le indicazioni che ci aspettavamo. Ora dobbiamo perfezionare la messa a punto per ottenere il massimo dalla SF-23 - ha aggiunto Vasseur -. Una cosa è chiara: questo è il campionato con più gare di sempre, quindi qualunque sarà il risultato della prima domenica, il titolo non si vincerà né si perderà in Bahrain”.

Sul gran premio a Sakhir. "La pista la conosciamo bene: sappiamo però che le temperature molto variabili dell’aria e della pista, le condizioni variabili del vento e le nuove gomme Pirelli renderanno complicato mettere a punto la macchina al meglio, ma sia Carlos che Charles hanno raccolto molti dati durante i tre giorni di test - ha concluso Vasseur -. Mi aspetto una squadra ben preparata per un fine settimana concreto".