F1

Ferrari, Vasseur: "Fiducioso sulle novità che porteremo a Budapest"

E' carico e fiducioso Fred Vasseur in vista del Gp d'Ungheria in programma il prossimo weekend. "Abbiamo lavorato sodo in azienda, a Budapest porteremo una versione evoluta del fondo per dare ai piloti una vettura con la quale possano esprimersi al meglio delle loro capacità", ha spiegato il team principal della Ferrari in vista della prossima gara.

