Ferrari sottosopra: missione Melbourne, un esordio Down Under

Ferraristi tutti a letto con... l'australiana! La febbre che ha contagiato il popolo della Rossa, fino alle sue falangi più estreme e adoranti non accenna a diminuire, anzi viaggia verso il picco di metà marzo e il fine settimana che apre il Mondiale sul tracciato cittadino anomalo dell'Albert Park di Melbourne. Un esordio Down Under, come si dice in questi casi, che sarà però preceduta dalla tre giorni di test precampionato di questa settimana, in programma da mercoledì 26 a venerdì 28 febbraio sul circuito di Sakhir. Il Bahrain passa la mano e - dopo quattro "prime" consecutive - restituisce il privilegio all'Australia, che lo aveva giocoforza ceduto ad inizio decennio: nel 2020 a causa dello scoppio della pandemia (con squadre e piloti già sul posto) e nel 2021 a causa del perdurare delle restrizioni imposte laggiù dall'emergenza sanitaria mondiale. Il ritorno della prima prova del calendario in Australia è una buona notizia per la Ferrari. Melbourne ha spesso acceso la Rossa e i suoi piloti: a livello di storia e tradizione ma - più importante ancora - in tempi recenti e soprattutto con l'attuale regolamento tecnico wing car, iniziato nel 2022 e destinato a concludere il proprio compito al capolinea di questa stagione.