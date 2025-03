Ferrari Show in Piazza Castello: Leclerc e Hamilton accendono Milano e il Mondiale

Charles è sceso in "pista" (da programma) alle 17.15 al volante di una SF90, la monoposto con la quale il monegasco ha conquistato le sue prime due vittorie in carriera nel 2019, a Spa-Francorchamps e a Monza, producendosi subito in testacoda a ruote fumanti, saluti al pubblico e anche un pit stop da Gran Premio ... in via Minghetti. A seguire Lewis si è calato nell’abitacolo di una SF21, la monoposto impiegata dalla Scuderia di Maranello un paio di stagioni più tardi, ripetendo a distanza di una ventina di minuti lo show del proprio compagno di squadra. A sorpresa, il sette volte iridato è stato raggiunto da Leclerc, per un finale pirotecnico di street demo a base di sorpassi e controsorpassi in uno scenario di grande suggestione, incorniciato da un vero e proprio tramonto rosso destinato a trasformarsi presto (dieci giorni esatti) in una promettente alba sul tracciato dell'Albert Park di Melbourne, per molti verso simile a quello milanese!