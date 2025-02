Ferrari SF-25 in pista a Fiorano, tocca a Hamilton

Iniziata poco prima delle nove e trenta del mattino con Charles Leclerc alla guida, la prima giornata di attività in pista della Ferrari SF-25 sulla Pista di Fiorano è proseguita nel pomeriggio con Lewis Hamilton che si è accomodato nel cockpit della nuova nata di Maranello dopo la pausa-pranzo, a partire dalle 13.45 circa. Per il sette volte campione del mondo (presente nel box già in mattinata per i primi giri di ruote della monoposto) si è trattato della seconda volta sul tracciato privato della Ferrari, a quasi un intero mese di distanza dall'esordio sulla Rossa di mercoledì 22 gennaio scorso: quattro settimane esatte. In mezzo naturalmente anche i test di Barcellona di fine gennaio.