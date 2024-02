Ferrari SF-24, è il giorno della nuova Rossa di Leclerc e Sainz

FORMULA 1

Prima della spedizione in Bahrain, l'ultima nata di Maranello affronterà un breve shakedown

© Getty Images Il conto alla rovescia verso il lancio della nuova Ferrari ha ormai... i minuti contati. A mezzogiorno (in streaming live su sportmediaset.it dalle 11.30) verranno svelate livrea, forme e ambizioni della SF-24 con la quale Charles Leclerc e Carlos Sainz vanno a caccia del titolo iridato. Niente presentazione in grande stile come quella di un anno fa, ma un lancio sobrio che lasci subito spazio all'azione. Dalle indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni si tratta di una monoposto per il novantacinque per cento diversa dalla SF-23, segnando una discontinuità piuttosto netta. Telaio ridisegnato e molte novità anche nella configurazione aerodinamica di base: dal musetto alle fiancate. Modifiche e miglioramenti anche per quanto riguarda cambio e sospensioni. Dopo il lancio, la SF-24 sarà sottoposta ad un breve shakedown, prima della spedizione in Bahrain per la tre giorni di test (da mercoledì 21 a venerdì 23 febbraio) che precede il via del Mondiale.

TELAIO RIVISTO E MISURE MINI: CHE TAGLIO CON IL PASSATO

Fiancate ridotte e più spioventi, fluidodinamica interna rivista: ecco le armi della nuova rossa

Della Ferrari SF-24 che sarà svelata oggi si è scritto molto, provando a immaginare come sarà la nuova monoposto del Cavallino. Le indiscrezioni si sono fatte sempre più precise, evidenziando come i tecnici diretti da Enrico Cardile per la parte telaistica, Diego Tondi per l’aerodinamica ed Enrico Gualtieri per la power unit, abbiano perseguito un taglio netto con la monoposto precedente, ricorrendo anche alla consulenza di Rory Byrne, la cui mano sarebbe visibile in alcuni dettagli, sia a livello di conformazione del musetto, sia di ridefinizione della presa d’aria dinamica frontale (bypass-duct), confermata nel nuovo progetto. Le fiancate Le caratteristiche peculiari della SF-24 saranno le fiancate spioventi nel posteriore e ridotte nella sezione verticale con una forte inclinazione dei pacchi radianti. Le imboccature saranno di sezione inferiore rispetto alla SF-23, soprattutto in considerazione del labbro inferiore che frontalmente le schermerà parzialmente, indirizzando un flusso più cospicuo verso il canale, costituito dal profilo inferiore della fiancata e dal fondo. I coni anti intrusione laterali non costituiscono più un limite alla sciancratura delle fiancate, come sulla SF-23, essendo ora posizionati a livello del fondo. Il telaio È stato profondamente ridisegnato nella sua conformazione laterale, con nicchie che alloggeranno in parte i radiatori, dando vita a una fluidodinamica interna completamente rinnovata. Lo smaltimento del calore avverrà attraverso uno sfogo posteriore orizzontale, che sovrasterà gli elementi della sospensione pull rod ma, soprattutto, la sezione inferiore, intorno alla scatola del cambio, sarà molto più stretta e corta. Il passo è di poco inferiore rispetto allo scorso anno: l’accorciamento della scatola del cambio è stato compensato, infatti, dall’incremento della lunghezza del telaio all’altezza del serbatoio carburante.

Frontale Il musetto dovrebbe presentare una sezione a chiglia scavata inferiormente, che si raccorda alla zona anteriore del telaio. La sospensione anteriore, pur mantenendo lo schema push rod, sarà caratterizzata da una forte inclinazione del triangolo superiore per incrementare l’effetto anti dive dell’avantreno e pulire il flusso in uscita dall’ala posteriore verso il sottoquadro (canale) tra fiancate e fondo.