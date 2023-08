Ferrari, senti Sainz: "Dobbiamo smettere di aspettarci la vittoria, la nostra lotta è un'altra"

FERRARI

Lo spagnolo guarda con realismo alla stagione della Rossa, consapevole dei limiti della SF-23 e della forza degli avversari

Carlos Sainz sa che la Ferrari di quest'anno ha deluso le aspettative, ma non si perde d'animo perché ogni risultato in pista deve essere festeggiato come un successo. Lo spagnolo, infatti, in un'intervista rilanciata da Motorsport, ha sottolineato che la SF-23 era nata sotto un'altra luce, ma i risultati visti fin qui hanno portato a un bilancio tutt'altro che positivo per la Rossa che deve accettare la situazione: "Credo che tutti noi ci aspettassimo di avere una macchina più competitiva, tutti i team però hanno fatto un passo avanti. In un weekend lottiamo per il terzo posto, altri per l'ottavo. Dobbiamo accettare che la nostra lotta è questa".

E il madrileno non si nasconde: "È stato ovviamente un inizio relativamente frustrante, quando ci siamo resi conto che la Red Bull era un passo avanti rispetto a noi e che sarebbe stato difficile sfidarla. Tutti i team hanno fatto un bel passo avanti e siamo tutti molto vicini. Infatti assistiamo ad alti e bassi in cui in alcuni fine settimana puoi lottare per il terzo posto, mentre in altri puoi chiudere ottavo. Ciò significa che puoi essere un decimo più veloce dei tuoi avversari, o anche solo un decimo più lento. Ma tutto questo fa la differenza pur non essendo un divario grande".

"In Ferrari il risultato è molto differente se chiudi sul podio o in ottava piazza. Ora dobbiamo solo accettare che questa sia la lotta in cui ci troviamo in questo momento. Se un fine settimana lottiamo per il quinto posto e questo è il massimo che possiamo ottenere, dobbiamo festeggiare il fatto che abbiamo fatto il massimo con quello che abbiamo a nostra disposizione in questa stagione" ha spiegato Sainz.

Ma non tutto è perduto, la stagione è ancora lunga e può dare degli spunti alla Ferrari: "Dobbiamo concentrarci maggiormente sulla massimizzazione del potenziale della vettura e delle prestazioni della squadra in questa seconda metà della stagione. Vogliamo essere sicuri di massimizzare i punti per il Mondiale Costruttori, smettere di aspettarci una vittoria o un podio e concentrarci solo sui principi e la costanza".