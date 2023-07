Ferrari, Leclerc: "Non potevamo fare molto di più, ci manca performance"

QUI FERRARI

Delusione anche nelle parole di Sainz: "Pagato l'obbligo di usare le medie nel Q2"

© Getty Images C'è quasi un po' di rassegnazione nelle parole di Charles Leclerc, dopo il 6° posto in qualifica ottenuto dalla sua Ferrari nel GP d'Ungheria: "Nel secondo tentativo del Q2 ho messo tutto insieme - le parole del monegasco a Sky Sport -. L'ultimo settore è stato meno buono, ho perso qualcosa con uno snap al posteriore e forse potevo avere un paio di posizioni in più in griglia di partenza, ma la verità è che stiamo faticando tanto con la performance. La McLaren ha fatto uno step avanti importante, non solo nelle curve veloci come pensavamo dopo Silverstone. Dobbiamo lavorare, speriamo nei prossimi upgrade, che ci aiutino a lottare con loro. Il nuovo format di qualifica? È uguale per tutti non avrà un'influenza negativa su di noi in gara. Nelle simulazioni di passo il degrado non era male, ma il passo era così così. Facendo un buon lavoro in termini di gestione gomme comunque tutto è possibile. Quello sarà decisivo su questa pista".

SAINZ: "PAGATO L'OBBLIGO DI USARE LE GOMME MEDIE"

Grande delusione anche nelle parole di Carlos Sainz, solo 11° dopo aver mancato l'ingresso in Q3 per soli 2 millesimi: "È pochissimo, ma è andata così: abbiamo dovuto fare la Q2 con le medie purtroppo, un compound con cui non mi sono trovato bene per tutto il weekend e con cui nel primo settore andavo peggio che con la hard. In una qualifica normale avrei fatto meglio, ma l'ho pagata. Ferrari in calo? Oggi c'era anche vento e curve lunghe in cui il nostro bilanciamento non è ideale, i rivali poi sono cresciuti tantissimo, sicuramente dobbiamo migliorarci, ma dobbiamo aspettarci che sarà spesso così tirata quest'anno".

VASSEUR: "CI ASPETTAVAMO DI FAR MEGLIO, NON ABBIAMO FATTO UN BUON LAVORO"

Il pomeriggio difficile della Ferrari è stato analizzato anche dal team principal, Frederic Vasseur: "Il risultato non ha nulla a che vedere col nuovo format, abbiamo faticato molto ad avere un quadro chiaro prima delle qualifiche e a gestire le gomme. Non abbiamo fatto un buon lavoro in questo senso. Sicuramente le temperature hanno inciso. La battaglia era serratissima, abbiamo perso una fila per pochi centesimi con Charles. Siamo dietro a Lewis e non ce l'aspettavamo, dopo essere stati davanti tutto il weekend. Sicuramente era più prevedeibile con Max. Alfa Romeo? Tutti sono sorpresi dei loro progressi, li hanno fatti anche senza aggiornamenti e questo significa che si possono fare passi avanti interpretando al meglio il pacchetto che già si ha. La gara? Ogni volta che si cambia format si è un po' smarriti, domenica saremo tutti un po' alla cieca. Sarà una bella sfida, avremo tanto da lavorare stasera. Sicuramente ci aspettavamo di fare molto meglio. Il primo giro sarà decisivo, poi sarà difficile sorpassare come abbiamo visto anche nelle gare delle altre categorie".