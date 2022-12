Ferrari, Sainz dà il benvenuto a Vasseur: "Speriamo sia cambiamento in meglio"

NUOVO CAPO

Lo spagnolo parla dell'arrivo del nuovo team principal a Maranello: "Diamogli tempo"

"È un cambiamento che speriamo sia in meglio, ogni volta che arriva qualcuno di nuovo c'è una motivazione in più per voler fare bene per lui e la squadra farà un altro passo avanti, dobbiamo dargli tempo". Così il ferrarista Carlos Sainz commenta l'arrivo di Fred Vasseur come team principal, nel corso di una visita alla fabbrica-museo della Estrella Galicia a La Coruna.

"La Ferrari - aggiunge - è un gigante di 1.200 o 1.300 persone, e si deve vedere come lavorano tutti, sapere di quali cambiamenti ha bisogno, che non avvengono da un giorno all'altro. Ci vorrà del tempo, mi fido di lui, lo conosco e in passato ha già provato a farmi firmare per andare in Renault, abbiamo negoziato e abbiamo avuto contatti, e ieri l'ho chiamato e ho avuto il mio primo contatto da pilota Ferrari, so che farà bene".