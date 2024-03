Ferrari pronta per la caccia alla pole: svetta Sainz, Alonso e Verstappen davanti a Leclerc

PROVE LIBERE 3

Ferrari al vertice della classifica con il suo pilota spagnolo al termine del terzo ed ultimo turno di prove libere

È di Carlos Sainz il miglior tempo nelle Prove Libere 3... con vista sulla caccia alla pole position. Il ferrarista stacca il tempo di un minuto, 30 secondi e 824 millesimi, precedendo di 141 millesimi il connazionale Fernando Alonso che sembra aver trovato il feeling con la sua Aston Martin. Terzo tempo per Max Verstappen che chiude il turno a 238 millesimi dalla vetta, mentre l'altro ferrarista Charles Leclerc è quarto a 270 millesimi dalla SF-24 gemella del compagno di squadra. La migliore delle Mercedes (sesto tempo per Geoge Russell) si trova a sandwich tra le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, autori rispettivamente della quinta e della settima prestazione. Ottavo tempo per Sergio Perez con la Red Bull. Chiudono la top ten Nico Hulkenberg e Lance Stroll. Il tedesco conferma i progressi Haas nel corso della giornata di giovedì, il canadese da parte sua la crescita di Aston Martin. Non va oltre il dodicesimo tempo Lewis Hamilton, autore del miglior tempo nelle Libere 2.

© Getty Images

Il sette volte campione del mondo (+0.628)si trova a sua volta nel "panino" delle VISA Cash App RB di Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda.Il giapponese precede l'altra Haas di Kevin Magnussen e la Williams di Alexander Albon, il primo oltre il secondo di distacco dalla vetta (+1.141). Le Kick Sauber di Guanyu Zhou e Valtteri Bottas occupano in quest'ordine la quindicesimae la sedicesima casella del ranking. Notte fonda nonostante il sole del deserto per Alpine: Esteban Ocon diciottesimo a un secondo e 300 millesimi da Sainz, Pierre Gasly fanalino di coda, separato dal connazionale e compagno di squadra da Logan Sargeant con la seconda Williams powered by Mercedes.