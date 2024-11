Ferrari missione Las Vegas: alla Rossa servono due Gladiatori

C'erano due piloti vestiti di rosso sul podio del Gran Premio di Las Vegas della scorsa stagione ma uno solo era... l'originale: Charles Leclerc, secondo al traguardo alle spalle di un "immacolato" Max Verstappen! A creare l'illusione ottica era stato in quell'occasione l'outfit ignifugo sfoggiato per ragioni di marketing da Sergio Perez, (come d'altra parte quello candido del proprio capitano), terzo al traguardo con l'altra Red Bull. Per la seconda edizione "moderna" del GP by night del Nevada alla Scuderia di Maranello servono invece ad ogni costo entrambi i propri piloti nei quartieri altissimi dell'ordine d'arrivo, possibilmente sui primi due gradini del podio. È questa in buona sostanza la "conditio sine qua non" che gli uomini guidati da Frederic Vasseur devono soddisfare per continuare a contendere alla McLaren il titolo Costruttori. Il team papaya guida infatti la classifica generale con 593 punti contro i 557 della Ferrari: una "forbice" attuale di trentasei lunghezze determinata dal parziale negativo di sette punti incassato dalla Ferrari in Brasile dopo quelli al contrario ampiamente positivi delle prime due tappe del tour nelle Americhe che si chiude proprio a Las Vegas. Grazie alla vittoria di Leclerc ad Austin (con Sainz secondo a completare la doppietta) e a quella dello spagnolo a Città del Messico (Leclerc terzo dietro a Norris), la Ferrari aveva eroso di ben 46 punti il vantaggio accumulato fino a Singapore dagli storici rivali. Si preanuncia una volta finale particolarmente combattuta. Va da sé che ai "nostri" servono due... gladiatori da mandare in campo nell'arena del Nevada. Attenzione però ai leoni, anzi ai colpi di coda dei "Tori": Red Bull è terza con 544 punti, solo tredici meno delle Rosse, ma avrà bisogno del contributo di Perez per rientrare in gioco... almeno per il secondo gradino del podio finale.