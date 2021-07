Ferrari missione Budapest: Sainz si allena per il GP d'Ungheria con la "inossidabile" SF71H

FORMULA 1

Il pilota spagnolo ha sfidato la calura di Fiorano girando sul circuito privato Ferrari al volante della SF71H di tre anni fa.

"Oscurato" dal compagno di squadra Leclerc ed autore di un weekend da incubo o quasi a Silverstone, Carlos Sainz è chiamato a raddrizzare il corso della sua - peraltro buona - prima metà di campionato al volante della Rossa. Per prepararsi al meglio all'appuntamento del GP d'Ungheria, il madrileno ha affrontato gli oltre trenta gradi centigradi di Fiorano, girando con la SF71H guidata nel Mondiale 2018 da Vettel e Raikkonen.

In scia a Leclerc nella classifica generale dopo il GP d'Austria (62 punti a 60), Carlos ha visto il retrotreno della SF21 del monegasco prendere il largo al termine del GP d'Inghilterra. Nel quale il monegasco, sfiorando la vittoria, ha allungato a 80 punti, mentre lo spagnolo ha mosso la sua classifica in modo molto meno brillante, aggiungendovi "solo" gli otto punti dell sesta piazza finale, al termine di un intero fine settimana nell'ombra. Del compagno di squadra, soprattutto. Prima della pausa estiva (anzi, agostana) del Mondiale, c'è però il GP d'Ungheria a Budapest, occasione favorevole alle caratteristiche della Rossa. Missione podio, insomma. Risultato che la Scuderia ha comunque centrato a Silverstone, contro ogni pronostico. Ora Leclerc e Sainz possono vantare un podio a testa (entrambi sul secondo gradino) in questo Mondiale, visto che Carlos si era piazzato alle spalle del vincitore Verstappen a Montecarlo. Ed all'Hungaroring la Ferrari può forse puntare ancora più in alto... Meglio quindi non lasciare nulla di intentao, neanche un test di "riscaldamento" nella bollente Fiorano!