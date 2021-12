Ferrari, Mick Schumacher sarà il pilota di riserva nel 2022

Di padre in figlio. Ci sarà ancora uno Schumacher al volante di una Ferrari in futuro? Intanto Mick, figlio di Michael, sarà uno dei piloti di riserva della scuderia di Maranello nella stagione 2022 di Formula 1, oltre che a gareggiare con la Haas. Ad annunciarlo è stato il team principal del Cavallino, Mattia Binotto: "Non dobbiamo dimenticare che è già un pilota Ferrari: fa parte della nostra Driver academy e, come ripetiamo, questa accademia esiste per identificare i futuri piloti Ferrari - ha spiegato in una conferenza stampa online - Se ne fai parte e hai successo, avrai sicuramente delle opportunità”.

Getty Images