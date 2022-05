Ferrari, Leclerc: "Sempre sfortunato a Monte Carlo ma l'obiettivo è vincere"

"L'obiettivo per questa gara è vincere, ma come è per tutto l'anno. Però non dobbiamo nemmeno dimenticare che se la vittoria non arriva, dobbiamo massimizzare i punti e non provare a fare i miracoli perché è la gara di casa": Charles Leclerc a Monte Carlo attende il GP casalingo in un giovedì atipico visto che per la prima volta in assoluto non vede monoposto impegnate nelle prove libere, che si svolgeranno invece domani, come in tutti gli altri appuntamenti.