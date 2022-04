Ferrari, Leclerc: "Per noi era meglio la vecchia pista di Melbourne, dovremo essere intelligenti"

FORMULA 1

"Ogni rettilineo ha una zona Drs ed essendo meno veloci sul dritto rispetto a Red Bull, dovremo giocare un po' con questo aspetto"

Primo in Bahrain, secondo in Arabia Saudita. Charles Leclerc punta a rimanere sul podio anche in Australia, su una pista rinnovata nel suo layout. "Veloce, davvero molto veloce. Onestamente per noi era meglio il vecchio tracciato, ma non possiamo farci niente. Dobbiamo ottimizzare il pacchetto e fare il massimo, probabilmente Imola sarà una pista migliore per noi", ha detto il monegasco della Ferrari. Formula 1, il giovedì di Melbourne: i piloti nel paddock













































Vedi anche Formula 1 Ferrari, Sainz a caccia della prima vittoria: "Spero di realizzare il mio sogno a Melbourne" "Abbiamo visto nelle gare precedenti il gioco di strategia per il Drs, aspettiamocelo anche in Australia. Credo che qui lo vedremo ancora di più - ha aggiunto a Sky - perché di fatto ogni rettilineo ha una zona Drs, quindi bisognerà gareggiare in modo intelligente. Essendo meno veloci in questo momento sul dritto rispetto a Red Bull dovremo giocare un po' con questo aspetto".