Ferrari, Leclerc: "Non capisco, non riuscivo a stare in pista"

FERRARI

Profondo rosso per la Ferrari in Turchia dopo le qualifiche. Leclerc dopo gli ottimi turni di libere è affondato chiudendo 13.esimo: "Non capisco cosa sia successo, stamattina pioveva ed ero molto confidente con la macchina, in qualifica non so cosa sia successo. Era un disastro, non riuscivo a restare in pista e abbiamo preso sei secondi mentre stamattina eravamo vicini alla Red Bull".

C'è delusione e anche preoccupazione per una debacle che non era assolutamente prevista: "Non so spiegarmi questo distacco, sicuramente non sono stato perfetto ma sei secondi sono tantissimi, Dobbiamo lavorare perché con la pioggia facciamo tanta fatica, non è la prima volta. Però il distacco è davvero grande non c'è spiegazione".

Anche per Sebastian Vettel un altro sabato da dimenticare con il dodicesimo tempo: "È stato difficile con la pioggia trovare la temperatura delle gomme. le abbiamo provate tutte ma quando hai cinque gradi di più hai una macchina diversa. Il nostro passo domani sarà comunque meglio di di oggi, vediamo in gara".

Con Binotto restato a Maranello, ci ha messo la faccia il Ds della Ferrari, Laurent Mekies: "Livello di competitività non è' stato buono. Pensavamo di essere più vicini rispetto a dove siamo di solito. È stato molto difficile utilizzare la buona finestra di utilizzo delle gomme. In queste condizioni dobbiamo imparare ancora tanto ma è vero che sono situazioni molto atipiche e speriamo di trovare una situazione più stabile. Alla fine la prestazione in Q2 non era buona per andare in Q3, anche i piloti erano sorpresi. Ci sono stati grandi cambiamenti di prestazione. I piloti non potevano fare molto di più. Noi sappiano che sul bagnato siamo meno competitivi. La situazione poi oggi è stata straordinaria. Sull'asciutto sembrava di avere un buon miglioramento. Spero domani di trovare una pista asciutta. Da considerare che domani partiremo dal lato sbagliato della posta, dovremmo gestire questa situazione. Vediamo quante posizioni riusciremo a recuperare in gara",