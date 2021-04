Ferrari, Leclerc: "Mercedes e Red Bull di un altro pianeta, ma c'è speranza"

QUI FERRARI

Deluso Sainz, solamente undicesimo al via: "Non ho fatto neanche un giro buono in tutta la sessione, devo migliorare"

Charles Leclerc può guardare con moderato ottimismo al GP dell'Emilia Romagna, dopo il quarto posto ottenuto in qualifica a Imola: " Se ci credevo? Dopo le libere di venerdì sì, dopo la FP3 no, vedendo come era andata la McLaren - ha spiegato il monegasco della Ferrari -. Ho fatto un buon giro e anche se Mercedes e Red Bull sono di un altro pianeta essendo a soli 3 decimi c'è la speranza di poter fare cose buone". Getty Images

Charles ammette di aver tirato fuori il massimo: "Nel finale ho fatto un piccolo errore, ma anche senza quello non avrei guadagnato la posizione.Il bilanciamento della macchina è buono, però ci manca performance, non siamo ancora al livello di Mercedes e Red Bull. Su quello stiamo lavorando. Strategia? Ci aiuterà partire con le medie, vedremo se sarà la scelta giusta".

Delusione invece nelle parole di Carlos Sainz: "Non ho fatto un bel giro in tutta la sessione, ho fatto anche un errore nel bilanciamento della frenata nel Q2. So dove devo migliorare per essere veloce in ogni curva, ma devo esserlo nel corso dello stesso giro. Devo ancora migliorare, mi è mancata un po' di confidenza per capire al meglio la macchina su un circuito così impegnativo".