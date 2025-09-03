Formula 1, Hamilton: "Essere pilota Ferrari è la cosa più speciale di sempre"

"E' bellissimo essere qui, in un posto meraviglioso. Essere un pilota Ferrari è la cosa più speciale di sempre". Lo ha detto Lewis Hamilton a Palazzo Reale a Milano in occasione dell'evento 'Drive to Monza by Peroni Nastro Azzurro 0,0%' in vista del Gran Premio d'Italia in programma questo weekend. "Quando ricevi a Monza l'affetto dei tifosi Ferrari dopo una vittoria deve essere straordinario. L'ho visto con Charles e non ci sono parole per descrivere tutto questo - ha ammesso il britannico - E' come un ballo il GP d'Italia, all'Ascari quasi si galleggia. C'è storia su quella pista".