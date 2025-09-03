Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Formula 1, Hamilton: "Essere pilota Ferrari è la cosa più speciale di sempre"

03 Set 2025 - 21:08

"E' bellissimo essere qui, in un posto meraviglioso. Essere un pilota Ferrari è la cosa più speciale di sempre". Lo ha detto Lewis Hamilton a Palazzo Reale a Milano in occasione dell'evento 'Drive to Monza by Peroni Nastro Azzurro 0,0%' in vista del Gran Premio d'Italia in programma questo weekend. "Quando ricevi a Monza l'affetto dei tifosi Ferrari dopo una vittoria deve essere straordinario. L'ho visto con Charles e non ci sono parole per descrivere tutto questo - ha ammesso il britannico - E' come un ballo il GP d'Italia, all'Ascari quasi si galleggia. C'è storia su quella pista".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:46
cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:30
DICH HAMILTON MONZA DICH

La carica di Hamilton davanti ai tifosi: "Darò il massimo"

01:13
MCH RISSA IN CAMPO MLB MCH

Rissa durante Rockies-Giants di MLB: tre espulsi

01:39
MCH RECORD TUTA ALARE SALZMANN MCH

Salzmann, a 347 km/h in tuta alare

01:39
Sinner contro Musetti

Sinner contro Musetti

01:27
Ecco l'altra semifinale

Ecco l'altra semifinale

01:33
Us Open, tris azzurro

Us Open, tris azzurro

01:47
Italvolley maschile

Italvolley maschile

01:33
Us Open, Paolini ok

Us Open, Paolini ok

07:44
DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

03:54
DICH VOLLEY GIANNELLI 27-08 DICH

Volley, Giannelli: "Ci sono squadre complete, ma vince chi è più bravo"

05:04
DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

01:27
Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

00:46
cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

I più visti di Altri Sport

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH RISSA IN CAMPO MLB MCH

Rissa durante Rockies-Giants di MLB: tre espulsi

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

DICH PILATO FESTA NUOTO

Pilato: "4° posto? Il messaggio è diverso"

Us Open, tris azzurro

Us Open, tris azzurro

MCH RECORD TUTA ALARE SALZMANN MCH

Salzmann, a 347 km/h in tuta alare

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:08
Formula 1, Hamilton: "Essere pilota Ferrari è la cosa più speciale di sempre"
20:34
L'Italvolley fa felice Velasco: "Non molliamo mai, la semifinale sarà ancora più dura"
19:49
Volley, Orro: "Abbiamo tenuto bene mentalmente, fatto passo in avanti"
18:10
Tennis, US Open: "È un peccato che Sinner e Musetti si sfidino così presto"
09:48
Us Open: forfait di Vondrousova e Sabalenka in semifinale