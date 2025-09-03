Napoli, Hojlund: "Sono emozionato, torno in A molto migliorato"

"Sono molto emozionato, il Napoli ha vinto lo scudetto e so quanto sono calorosi i tifosi. Sono contento di questa opportunità. Ho visto la gara col Cagliari in un ristorante e sono felice di essere qui". Queste le prime parole di Rasmus Hojlund, nuovo attaccante che il Napoli ha acquistato dal Manchester United. Il danese, che ora è in nazionale, ha parlato sui social del club: "Ora sono tornato in Italia - ha detto l'ex Atalanta - ma con più esperienza, sono un giocatore migliorato con esperienza in Premier League e Champions. Vengo qui con la voglia di mettermi alla prova nel miglior team italiano. Andrà benissimo. In campo dò sempre tutto e farò lo stesso per il Napoli per i gol e per raggiungere ogni traguardo".