Ferrari, l'amarezza di Binotto: "Una doppietta mancata"

31/03/2019

"Oggi è una doppietta mancata: c'erano tutti gli ingredienti per fare bene", questo il commento glaciale di Mattia Binotto dopo il GP del Bahrain. Le Ferrari di Leclerc e Vettel hanno avuto problemi: "Peccato, ma sono cose che possono capitare, ma bisogna dire che ci è mancata affidabilità e su questo dobbiamo lavorare. Questo non è accettabile".



Bisogna cercare di guardare il bicchiere mezzo pieno: "Ci sono tante cose positive, dalla prestazione alla reazione avuta dopo l'Australia. Leclerc aveva voglia di fare bene e si vedeva. Mi spiace per lui, ma si impara anche da questo. Quanto a Vettel, dobbiamo parlare e capire cosa gli è successo", ha aggiunto Binotto.