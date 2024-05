Ferrari ieri, oggi e domani a Montecarlo: Leclerc domina le Libere 2 davanti a Hamilton e Alonso

PROVE LIBERE 2

Sulle strade di casa il ferrarista domina il secondo turno di prove libere dell'ottava tappa iridata

© Getty Images Iniziato con il miglior tempo di Lewis Hamilton (ferrarista prossimo venturo) nel primo turno di prove libere, il venerdì di Montecarlo si chiude con quello dell'attuale ferrarista Charles Leclerc che sulle strade di casa chiude il secondo in vetta alla classifica con il tempo di un minuto, 11 secondi e 278 millesimi davanti proprio a sir Lewis, staccato di soli 199 millesimi al termine della sua miglior giornata di questo primo terzo di Mondiale. Ferrari di oggi, di domani ma anche... di ieri al vertice del ranking:a staccare il terzo tempo è infatti Fernando Alonso con la Aston Martin ma un distacco più corposo che sfiora il mezzo secondo (475 millesimi). Undicesimo all'ora di pranzo, prima di dedicarsi come tutto il gruppo alle prove sul passo gara, a quella dell'aperitivo Max Verstappen risale fino alla quarta posizione (+0.535). Lando Norris sigilla la top ten con un tempo di 675 millesimi più alto di quello di Leclerc, mentre Carlos Sainz si ferma a 684 millesimi dal proprio compagno di squadra.

© Getty Images

Alle spalle del ferrarista spagnolo, Lance Stroll conferma il settimo tempo del primo turno (+0.784) e precede con una Aston Martin apparentemente rinvigorita dal clima mediterraneo la Red Bull di Sergio Perez che - come il compagno di squadra - fa qualche passo in avanti con una monoposto ancora lontana dall'assetto ideale per le caratteristiche del circuito cittadino monegasco. Alexander Albon fa un gran passo nella direzione giusta, scalando la classifica dalle retrovie fino alla nona casella del ranking con un ritardo dal vertice di 979 millesimi, appena tre in meno di un George Russell molto critico sul bilanciamento della sua Mercedes e ultimo pilota a rimanere nello stesso secondo del leader Leclerc.

Performance in calo per VISA Cash App Racing Bull: entrambi nella top ten del primissimo pomeriggio (ottavo e nono) Yuki Tsunoda e Daniel Ricciiardo scalano rispettivamente P11 e P16. Problemi in assetto time attack per Oscar Piastri al volante della McLaren MCL38 Senna Edition che aveva brillato nelle Liber 1 ma non si ripete e chiude dodicesimo a un secondo e 88 millesimi dalla vetta.