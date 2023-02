Ferrari e Mercedes oscurano Red Bull nell'albo d'oro di Sakhir, Verstappen contro la tradizione

FORMULA 1

Il due volte campione del mondo non è ancora riuscito a raggiungere il gradino più alto del podio sulla pista di Sakhir

© Getty Images Con due titoli iridati già in palmarès, Max Verstappen non ha più niente da dimostrare.... Invece sì! nove volte al via a Sakhir (otto GP del Bahrain, un GP di Sakhir), Il pilota olandese infatti non ha mai vinto sulla pista che tradizionalmente segna il via del Mondiale. Una rara statistica sfavorevole, che non toglie però il sorriso a SuperMax e non arriva ad "accendere" le speranze della diretta concorrenza (al massimo la scaramanzia...), nonostante sia Ferrari che Mercedes possano vantare un ruolino di marcia specifico ben più brillante di quello della Red Bull, le cui due sole vittorie in Bahrain risalgano ad un intero decennio fa: nel 2012 e nel 2013 con Sebastian Vettel.

© Getty Images

A Sakhir Verstappen è salito solo due volte sul podio, senza però mai spingersi oltre il secondo gradino: in entrambe le occasioni (2020 e 2021) alle spalle di Lewis Hamilton. Per il resto, due piazzamenti nella top ten (un quarto ed un sesto posto) ma soprattutto una per lui anomala ed irritante collezione di ritiri: ben cinque! Anzi formalmente quattro, visto che un anno fa Max si arrese alla defaillance della sua power unit a tre giri dal termine e venne classificato diciannovesimo ed ultimo di un ranking aperto dalla doppietta rossa Leclerc-Sainz.

© Getty Images

Per la Scuderia di Maranello d'altra parte il via del Mondiale a Sakhir rappresenta fin dalla prima edizione del GP del Bahrain un appuntamento foriero di speranze poi puntualmente deluse, con una sola eccezione: quella della prima edizione di questa gara, vinta nel 2004 da Michael Schumacher che al termine di quel Mondiale si sarebbe laureato per la settima ed ultima volta campione del mondo.

© Getty Images

La Rossa sarebbe tornata sul podio alto nel 2007 e nel 2008 con Felipe Massa, la cui predilezione per il circuito di Sakhir (nei suoi anni migliori) era seconda solo a quella per l'Istanbul Park. Un solo successo in rosso per Fernando Alonso nel 2010, al suo debutto con la Scuderia. Fernando però aveva vinto back-to-back con Reanult nel 2005 e nel 2006, vale a dire negli anni dei suoi due titoli iridati. All'appello del settebello ferrarista in Bahrain manca a questo punto solo la doppietta di Sebstian Vettel nel 2017 e nel 2018.

Detto del successo... diversamente desertico di Sergio Perez con la Force India nel GP di Sakhir 2020 sull'outer circuit e della vittoria isolata (ma anticipatrice del titolo iridato) di Jenson Button nel 2009 con la BrawnGP, a completare l'albo delle prime diciotto edizioni del GP del Bahrain sono le sei vittorie Mercedes (cinque per Hamilton, una per Rosberg), concentrate negli ultimi nove anni ed a blocchi di tre: dal 2014 al 2016 e poi ancora dal 2019 al 2021. Solo Stoccarda e Maranello insomma hanno piantato le rispettive bandiere nella sabbia del deserto alla periferia di Manama nell'ultimo decennio. Un trend sfavorevole che Verstappen e Red Bull non vedono l'ora di sfatare, perfettamente accreditate a farlo (anche) dall'esito dei test precampionato della scorsa settimana.