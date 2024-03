Ferrari conferma: "In Australia contiamo di riavere Carlos Sainz"

© Getty Images

Al fianco di Charles Leclerc la Ferrari "conta di avere nuovamente in macchina Carlos Sainz" in occasione del Gran Premio di Australia di F1 in programma questo weekend. Lo rende noto la stessa scuderia in un comunicato. Sainz è stato costretto a dare forfait causa appendicite a Jeddah, dove è stato sostituito dal 18enne pilota della academy Oliver Bearman, che si era comportato molto bene, andando subito a punti.