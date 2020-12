Ferrari, Binotto: "Ora Leclerc è più maturo"

"Dal 2021 mi aspetto una vettura migliorata, ma dovremo anche capire anche il livello degli avversari. Chi ha vinto quest'anno ha dimostrato di avere un vantaggio difficilmente colmabile...", così Mattia Binotto guarda al prossimo Mondiale di F1. Il team principal della scuderia di Maranello applaude Leclerc: "Charles è un bravissimo pilota, molto veloce con tanto talento. In questa stagione ha sostenuto la squadra come un vero leader, è cresciuto molto pure come pilota. Un anno difficile, ma ora è pronto ad affrontare le prossime sfide".