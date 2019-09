Ferrari, Binotto a Leclerc: "Oggi sei perdonato"

F1

Il team principal, appena conquistata la vittoria, si è ovviamente congratulato col suo pilota pur non dimenticando l'equilibro di squadra, soprattutto in una giornata così difficile per Sebastian Vettel, che ha chiuso fuori dalla zona punti (13°). Leclerc, 21 anni e alla seconda vittoria consecutiva alla guida della Rossa, sicuramente avrà preso nota.