Fenomeno Colapinto: caldissimo e glaciale, è lui l'anti-Verstappen del futuro?

Ecco appunto, forse il passo giusto per Franco potrebbe essere questo: un ruolo da test driver e pilota di riserva, destinato alla promozione in tempi brevi ma da subito inserito nell'organico di un top team che lo possa fornire a livello di know-how di tutti gli strumenti necessari (che la Williams non ha) per crescere ed imparare, partendo da una buona base, quella che Franco ormai possiede. Un po' come Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes oppure (l'esempio è ancora più calzante) come Liam Lawson che di Franco è un rivale diretto nella corsa alla seconda Red Bull e che Red Bull (intesa come famiglia allargata) ha messo alla prova per cinque GP nel finale della scorsa stagione (sulla allora Alpha Tauri al posto di Ricciardo), per poi rimettercelo quest'anno sostituendo di nuovo - e questa volta in via definitiva - l'italoaustraliano. Esattamente ciò che RB potrebbe fare prossimamente con Colapinto e Perez, garantendo al messicano (e ai suoi sponsor) un'uscita soft e all'argentino un rientro in tempi ragionevolmente brevi.