Paura a Zandvoort in F2: monoposto di Boschung sopra a Maini, Halo decisivo

Attimi di grande tensione e paura a Zandvoort, dove a margine del GP d'Olanda di Formula 1 si è corsa la gara-1 di Formula 2. Gara che è stata però interrotta dopo l'incidente che ha coinvolto Maini, Crowford e Boschung. Tutta colpa dell'aquaplaning per il grande quantitativo di pioggia caduta in pista, con Maini che ha toccato Crowford e poi è andato contro le barriere, mentre Boschung gli è finito sopra con la propria monoposto. Tutti illesi, con Boschung un po' claudicante e che subito si è andato ad accertare delle condizioni dello stesso Maini. Halo decisivo per quest'ultimo.