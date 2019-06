F1, Vettel smentisce le voci su suo ritiro: "Ho ancora qualcosa da fare in Ferrari"

04/06/2019

Vettel non ha in programma alcun ritiro dalle corse alla fine del 2019. Lo ha chiarito il diretto interessato, smentendo le indiscrezioni trapelate nel corso del weekend a Monaco. "Non ho intenzione di fermarmi - ha spiegato il quattro volte campione del mondo a Auto Bild -. Mi diverto ancora molto in F1 e ho ancora qualcosa da fare in Ferrari". "La nostra macchina è buona, ma stiamo ancora imparando a conoscerla", ha aggiunto.

Nonostante le voci clamorose, dunque, le difficoltà della Rossa e la situazione complicata in classifica per la conquista del titolo iridato non sembrano aver intaccato la voglia di continuare a lottare in pista di Vettel. E per chiarire il concetto il tedesco non ha usato giri di parole. "Non ho intenzione di ritirarmi", ha spiegato il quattro volte campione del mondo.



E nemmeno la fiducia e il rapporto con la casa di Maranello sembrano aver subito contraccolpi. "Ho ancora qualcosa da fare in Ferrari", ha aggiunto Seb, lasciando intuire di avere ancora molta fiducia sul futuro al volante della Rossa. Certo, nei primi appuntamenti la SF90 non ha brillato, ma Vettel non molla e continua a crederci. "Quest'anno stiamo riscontrando difficoltà a ottenere il giusto feeling con le gomme - ha spiegato il tedesco -. Mentre i nostri rivali ci sono riusciti". "Stiamo imparando giorno dopo giorno e questo deve aiutarci per il progetto 2020", ha concluso Seb.