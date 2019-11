F1, Vettel risponde alle accuse di Verstappen: "Commento da immaturo, lo ignoro"

BOTTA E RISPOSTA

La Ferrari arriva in Brasile dopo un periodo non facile, con le accuse di Verstappen di aver usato un motore irregolare. La risposta di Sebastian Vettel è pacata. "Ognuno è libero di dire quello che pensa, ma noi abbiamo un pensiero diverso. Negli ultimi cinque anni, la Mercedes ha avuto il motore più forte. Se ora i valori si sono ribaltati in nostro favore, spero che questo continui per i prossimi cinque anni", ha detto il tedesco, al 100° GP in Ferrari.

"Non c'è molto daltro a dire al riguardo. Penso che quel commento sia stato da immaturo. Lo ignoro perché è irrilevante. Vogliamo rispondere sul circuito. ;Hamilton ha vissuto una stagione grandiosa. Era abbastanza chiaro che avrebbe conquistato il campionato, al di là del risultato di quella gara (ad Austin, ndr). Non pensavo che se ne sarebbe parlato così", ha aggiunto Vettel.

Per colpa della sostituzione della sua power unit, Charles Leclerc è atteso da un weekend tutto in salita. "Per noi sarà un weekend normale, ci concentreremo come sempre sul nostro lavoro. Sappiamo bene cosa facciamo, e sappiamo anche che non c'è nessun tipo di problema. Non ci sarà assolutamente una pressione aggiuntiva perché non dobbiamo dimostrare nulla di diverso rispetto al solito. Siamo consapevoli di ciò che facciamo e siamo contenti così", le parole del monegasco.