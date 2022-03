F1, Vettel è guarito dal Covid-19: pronto per il GP d'Australia

Sebastian Vettel è guarito dal Covid-19. Lo ha annunciato l'Aston Martin in un tweet. Il pilota tedesco, che ha saltato i primi due appuntamenti della stagione in Bahrain e in Arabia Saudita dove è stato sostituito da NIco Hulkenberg, sarà così al via del Gran Premio d'Australia di Formula 1 in programma nel weekend del 9-10 aprile. Vettel dunque è pronto a iniziare il suo Mondiale dopo che in questo inizio di stagione ha preso parte solo ai test.

Getty Images