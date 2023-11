F1, Verstappen punta a nuovi record in Brasile: "Voglio la diciassettesima vittoria"

FORMULA 1

L'olandese è reduce dal successo in Messico e nonostante il titolo già in cassaforte punta ad ampliare ulteriormente il palmares

Verstappen campione del mondo, le foto della festa in Qatar































© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Mondiale è già in cassaforte da un pezzo, ma Max Verstappen non sembra volersi accontentare. Il pilota della Red Bull ha parlato alla vigilia del Gran Premio del Brasile confermando la voglia di ripetersi e allungare ulteriormente la striscia positiva: "16 vittorie sono tantissime, ma ora voglio arrivare a 17 - ha sottolineato il fuoriclasse olandese -. Dopo una buona gara in Messico siamo fiduciosi per questo fine settimana, ma dobbiamo mantenere la concentrazione"

La concentrazione appare proprio l'elemento decisivo per ottenere una serie di affermazioni che non solo ha garantito il titolo piloti, ma ha permesso anche alla Red Bull di allungare in campionato e lasciare a Ferrari e Mercedes il compito di contendersi la seconda piazza. Se si esclude il fine settimana di Singapore, il team austriaco è apparso nettamente il migliore centrando almeno in successo in ogni weekend di gara. Un andamento disarmante per gli avversari, ma che non era così scontato nemmeno per Verstappen: "Dopo quanto fatto l'anno scorso, non pensavo sarebbe stato possibile replicarlo, quindi ciò dimostra quale stagione fantastica stiamo vivendo. Apprezzo tutto il duro lavoro e l'impegno che tutti nel team stanno mettendo, sono felice che possiamo dimostrarlo in pista. Ora l'attenzione è puntata sulla 17esima vittoria".

Chi invece è uscito con le ossa rotte dal tracciato di Città del Messico è Sergio Perez che si è dovuto ritirare subito alla prima curva dopo un contatto con Charles Leclerc. Grande delusione per il pilota di casa che ora proverà a centrare il riscatto a Interlagos nonostante le diverse voci di mercato che si rincorrono su di lui. "Il Messico e' stato devastante per me, ma in questo sport sono cose che succedono e non puoi permetterti di andare avanti oltre cio' che avrebbe potuto essere. Volevo vincere la gara di casa piu' di ogni altra cosa, ma ora non ne ho piu' e il mio obiettivo e' finire secondo in campionato. Dobbiamo trascorrere un grande fine settimana in Brasile e sono fiducioso nella nostra capacita' di ottenere risultati in questo momento".

Nonostante l'incidente però Perez è fiducioso grazie agli ottimi riscontri ricevuti dall'auto che gli ha restituito fiducia: "Sembrava che le cose stessero andando bene lo scorso fine settimana con la direzione che stiamo prendendo, mi sento piu' a mio agio in macchina, il lavoro che io e il Team abbiamo fatto insieme sta dando i suoi frutti in termini di assetto e prestazioni - ha sottolineato il messicano -. Il Brasile e' una sfida completamente diversa dal Messico, ma e' sempre una pista divertente e abbiamo due opportunita' per segnare punti questo fine settimana, quindi anche se i fine settimana Sprint sono una sfida sull'assetto, vogliamo massimizzare questa possibilita' il piu' possibile".