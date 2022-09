F1, Verstappen pronto al Gp di casa: "Atmosfera fantastica, non vedo l'ora"

FORMULA 1

L'olandese entusiasta in vista del weekend di Zandvoort, Hamilton elogia la Red Bull: "Sono un grande team"

© afp Dopo la vittoria in Belgio, Max Verstappen si prepara al Gp di casa: si corre in Olanda, sul circuito di Zandvoort, che si preannuncia quasi tutto in favore del campione del Mondo in carica: "Ci sarà un'atmosfera fantastica, non vedo l'ora sia domenica. Con la strategia giusta saremo veloci". Tanti elogi per la Red Bull, invece, da parte di Lewis Hamilton: "Sono un grande team, hanno migliorato una macchina che era già veloce l'anno scorso".

Max Verstappen si prepara al bagno di folla: la quindicesima tappa del Mondiale di Formula 1, infatti, è l'Olanda. Il pilota della Red Bull gareggerà in casa, sul circuito di Zandvoort, e in conferenza stampa non trattiene l'emozione in vista di un weekend decisamente speciale: "Una pista incredibile e un'atmosfera fantastica - sottolinea il campione del Mondo in carica - ci saranno tante bandiere arancioni, non vedo l'ora sia domenica. Vedere le persone davanti a te quando sei nel paddock o quando sei in pista è bello: cercherò di godermi il più possibile tutto".

Un weekend che, però, potrebbe regalare ulteriori soddisfazioni anche in pista: "La nostra macchina in Belgio si è trovata alla perfezione, qui serve più carico aerodinamico, la velocità nel rettilineo conta di meno. Sarà interessante: con l'assetto e la strategia giusti, la nostra macchina sarà veloce, questo è sicuro. Il punto è quanto sarà più veloce delle altre. Abbiamo continuato a lavorare per migliorare bilanciamento e feeling. Andiamo forte nel rettilineo e Spa è una delle piste migliori per questa vettura, è stata piacevole da guidare. Vedremo nelle prossime gare come andrà".

Il periodo straordinario per la Red Bull, prima in classifica costruttori e capace di piazzare i suoi due piloti nelle prime due posizioni del Mondiale (Verstappen con 284 punti e Perez con 191) non è passato inosservato. In conferenza arrivano infatti i complimenti di Lewis Hamilton, che elogia il team con cui ha lottato l'anno scorso per il titolo: "Sono una grande squadra, la macchina è performante su quasi tutte le piste: è equilibrata, maneggevole e non ha problemi. Hanno fatto un ottimo lavoro, migliorando una vettura che era già ottima l'anno scorso. Bisogna fare loro i complimenti".

Nei confronti dello stesso Lewis Hamilton, invece, arrivano le scuse di Fernando Alonso, che fa dietrofront dopo il team radio in cui lo spagnolo ha aspramente criticato l'ex compagno si squadra. "Mi scuso e spero di farlo di persona, non pensavo quello che ho detto e ho un enorme rispetto per lui. Non credo fosse neanche così tanto da criticare: riguardando i replay, è un incidente tipico della partenza, quando siamo tutti insieme e vicini. La tensione mi ha fatto dire cose che non avrei dovuto dire. Con Lewis non ho parlato, ma mi auguro di poterlo fare".