F1, Verstappen: "Ingiusto: io penalizzato, altri no. Mi trattano diversamente"

VERSO GP ABU DHABI

L'olandese della Red Bull in conferenza stampa alla vigilia dell'ultimo round stagionale: "Non credevo sarei arrivato a giocarmi il titolo fino alla fine"

Max Verstappen alza la voce. Non l'ha fatto in conferenza dove, a fianco di Hamilton, ha tenuto un atteggiamento cauto, ma nelle one to one con le varie tv: "Chiaramente le regole non valgono per tutti. La mia manovra difensiva è stata replicata da altri piloti, ma per loro non è scattata alcuna sanzione. E quindi non capisco, perché per me era solo correre duro. Non meritavo una penalità, tanto che ad altri due piloti non è successo niente rispetto a me".

Vedi anche Formula 1 F1, Hamilton: "Incidente con Max? Non sono preoccupato, faccio il mio"

Parole relative a Leclerc e Russell: "Ovviamente - la considerazione successiva - quando si lotta davanti, c’è più attenzione e severità suppongo, ma comunque non capisco".

Max Verstappen è pronto a giocarsi il titolo: "Non credevo sarei arrivato qui a lottare per vincere, la Red Bull ha ottenuto risultati strepitosi e c'è stata anche tanta sfortuna". L'olandese allontana l'ipotesi di un finale deciso da un incidente: "Non ci penso, voglio concentrarmi su ciò che posso controllare".

Tutto in un weekend: Lewis Hamilton e Max Verstappen arrivano ad Abu Dhabi a pari punti (369,5), pronti a giocarsi fino all'ultima curva il Mondiale di Formula 1 2021. Una situazione inaspettata, come confessato dallo stesso olandese nella conferenza stampa della vigilia: "Dopo quanto accaduto l'anno scorso non credevo di avere possibilità di giocarmi il titolo: è il momento più importante della mia carriera in F1. La Red Bull è stata competitiva, sono arrivati risultati importanti e c'è stata anche un po' di sfortuna. Complessivamente siamo soddisfatti e fieri del lavoro che ci ha portato a lottare fino alla fine. In questi giorni sono restato a Dubai con amici e famiglia, ho anche festeggiato il compleanno della mia ragazza. La F1 è importante, ma non bisogna dimenticare anche le altre cose".

Dopo tanti contatti e tante polemiche nel corso di tutta la stagione, Verstappen preferisce non pensare ad un Mondiale deciso all'ultima gara da un incidente o dai commissari: "Da pilota non ti concentri su questa eventualità, affronti il weekend per ottenere il massimo e vincere, come d'altronde ho fatto per tutto l'anno per arrivare fino a questo punto. La decurtazione dei punti può sempre succedere, è un'eventualità come in ogni altro Gp, ma non credo ci saranno nuove aggiunte ad Abu Dhabi. In ogni caso, preferisco concentrarmi su ciò che posso controllare".