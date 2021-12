F1, Hamilton: "Incidente con Max? Non sono preoccupato, faccio il mio"

VERSO GP ABU DHABI

Il pilota della Mercedes: "Gli stweard hanno preso le giuste precauzioni"

Lewis Hamilton tira dritto per la sua strada e non ha paura del comportamento di Max Verstappen: "Io posso controllare quello che faccio in pista, non posso controllare quello che accade attorno a me". I due sono appaiati in classifica a una gara dalla fine, ma in caso di pari punti al termine della gara il campione sarebbe l'olandese della Red Bull grazie alle 9 vittorie, due in più dell'inglese della Mercedes.

Sul possibile ottavo titolo Mondiale

"Nessuno ha mai vinto otto titoli in passato, mi sento grato di essere qui a questo punto a giocarmi il Mondiale. Devo ringraziare tutto il team per essere qui".

Sugli ultimi giorni

"Sono stato a Dubai ad allenarmi e ho cercato di recuperare le energie dall'ultimo GP".

Sul duello in pista

"Preoccupato? Non ci penso, non pensavamo di essere qui a giocarcela. Abbiamo fatto una grande rimonta e dobbiamo continuare a spingere"

Sulla possibilità di penalità in classifica

"E' successo in passato, ma penso gli steward abbiano preso le giuste precauzioni. Speriamo non ci sia bisogno di usare questa regola".