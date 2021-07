F1, Verstappen avverte la Red Bull: "La Mercedes si avvicinerà". Hamilton: "Proveremo a colmare il gap"

gp gran bretagna

L'olandese, leader del Mondiale, si dice sicuro dei miglioramenti dei rivali in vista di Silverstone. Il sette volte campione del Mondo: "Vogliamo tornare ai livelli di inizio anno"

Max Verstappen, nella conferenza stampa di presentazione del Gp di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale 2021 di Formula 1, afferma di temere la Mercedes in vista di Silverstone: "Hanno introdotto alcune novità che potrebbero consentire loro di avvicinarsi". L'obiettivo del padrone di casa Lewis Hamilton è allora colmare il gap: "Ci proveremo, anche se sarà difficile. Cercheremo di tornare ai livelli di inizio anno". Getty Images

I tre successi di fila non lasciano tranquillo Max Verstappen. L'olandese della Red Bull, vincitore a Le Castellet e per due volte a Spielberg, teme i miglioramenti della Mercedes in vista di Silverstone, decimo appuntamento del Mondiale 2021 di Formula 1. Il leader della classifica piloti, avanti di 32 punti rispetto a Lewis Hamilton, avverte il suo team in vista del circuito di casa del rivale per il titolo: "La Mercedes sta lavorando ad alcune modifiche della macchina che potrebbero farli avvicinare a noi. La Red Bull sarà competitiva anche questa volta, ma è difficile capire dove finiremo la corsa. Si corre su una delle mie piste preferite. Restiamo concentrati e siamo pronti per questo weekend: arriviamo da gare soddisfacenti, ma per raggiungere il nostro obiettivo dobbiamo migliorare domenica dopo domenica, e vogliamo vincere anche qui". Verstappen, inoltre, commenta la grande novità di Silverstone, la Sprint Race, per poi scherzare sulle sue attività al di fuori dei circuiti della Formula 1. "Un cambio di format che renderà tutto più difficile - commenta l'olandese - ma non vedo l'ora di iniziare. Cosa riesco a fare meglio oltre a guidare? Dormire".

Silverstone sarà una tappa cruciale nel tentativo di rimonta di Lewis Hamilton, che potrà contare sul pubblico di casa per provare a ridurre il distacco da Verstappen: "L'energia trasmessa da questo circuito e dal pubblico è indescrivibile, dopo un anno e mezzo ne avevamo bisogno. Correre con la capienza al 100% mi rende felice, ma dall'altra parte è importante continuare ad indossare le mascherine ed essere prudenti, dato che siamo ancora in una situazione di pandemia". Il padrone di casa parla poi dei miglioramenti della macchina che tanto preoccupano il leader del Mondiale: "Ci sono stati molti cambiamenti, la speranza è di aver colmato il gap, ma non lo sapremo finché non saremo in pista". Il britannico spera insomma di tornare quello delle prime gare e dice la sua sulla Sprint Race: "Nei primi quattro weekend siamo stati competitivi, poi c'è stato un momento di flessione: speriamo di tornare quelli di inizio anno. Prego che questa sia la migliore chance di fermare Verstappen, anche se sarà difficile. Le qualifiche sprint sono un'opportunità e un'idea eccitante, ma non dobbiamo commettere errori. L'obiettivo non cambia: qui ho fatto tante pole, ora passerò alla Sprint Race".

Un pensiero al futuro, invece, per Valtteri Bottas, che non può di certo escludere un addio alla Mercedes: "Se dovessi lasciare questo team dovrei cambiare mentalità - puntualizza il finlandese - perché andrei in una squadra che non lotta per conquistare vittorie o titoli. Dall'altra parte, abbracciare un nuovo progetto sarebbe interessante: mi piacerebbe in ogni caso restare in Formula 1, perché ho ancora tanto tempo davanti a me. Mi sono divertito nel rally, ma sarebbe difficile competere con chi ha guidato quel tipo di macchina per tutta la carriera. Ma non ci sono novità: il mio obiettivo, per ora, è confermarmi prima a Silverstone e poi all'interno della Mercedes, insieme ad Hamilton formiamo una coppia forte e affiatata. Chiaramente non ci aspettiamo di arrivare qui ed essere di colpo davanti alla Red Bull, ma vogliamo fare meglio di quanto visto in Austria, lottando anche per la pole".

