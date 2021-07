F1, Leclerc: "Speriamo di migliorare in qualifica". Sainz sulla Sprint Race: "Un bel format"

FERRARI

Il monegasco della Ferrari contento del passo gara mostrato in Austria: in Gran Bretagna l'obiettivo è essere più veloci sul singolo giro. Lo spagnolo accoglie positivamente la novità di Silverstone

La Formula 1 torna a Silverstone, decimo appuntamento del Mondiale 2021. Nella conferenza stampa alla vigilia del Gp di Gran Bretagna, Charles Leclerc analizza lo stato di forma della Ferrari: "In Austria è andata meglio sul passo gara, speriamo di migliorare sul singolo giro". Carlos Sainz, invece, parla della novità delle qualifiche sprint: "Un bel format, sono contento perché con 22-23 gare la stagione rischia di diventare monotona". Getty Images

Dopo il doppio appuntamento al Red Bull Ring, la Formula 1 approda a Silverstone, per la decima tappa del Mondiale 2021. Un circuito dove la Ferrari punterà a fare ulteriori passi in avanti. E se nei Gp di Stiria e Austria si sono visti miglioramenti sull'andamento della monoposto in gara, in Gran Bretagna il primo obiettivo sarà essere più veloci sul singolo giro.

Questa la via da seguire secondo Charles Leclerc: "Nell'ultimo weekend ci siamo comportati bene la domenica ma meno in qualifica, speriamo di migliorare su questo tracciato". Il monegasco, nella conferenza stampa alla vigilia, torna sul duello con Perez nella seconda delle due tappe del Red Bull Ring: "Ne abbiamo parlato, ero frustrato ma abbiamo chiarito. Avevo un passo migliore del suo, ma le gare sono così. Il mio approccio aggressivo cambierà". Il 23enne parla poi dell'Hamilton Straight, rettilineo di Silverstone che porta il nome del pilota Mercedes: "Un riconoscimento più che meritato per Lewis, è un omaggio ad un grande campione. Una curva con il mio nome a Monaco? Meglio prima conquistare uno o due titoli, poi potrebbe essere una buona idea. Ma bisogna innanzitutto vincere".

Secondo Carlos Sainz, invece, la Ferrari farà fatica in Gran Bretagna: "La competitività mostrata al Red Bull Ring era data dalle caratteristiche del circuito. Qui sarà un po' come in Francia, dove abbiamo sofferto il consumo delle gomme anteriori, per questo mi aspetto una gara tosta. Bisognerà capire come si comporta la vettura e regolarsi di conseguenza". Lo spagnolo parla poi della grande novità di Silverstone: l'introduzione della Sprint Race. "Sono contento - dice il pilota del Cavallino Rampante - è un bel format. Quando ci sono 22-23 gare, l'anno rischia di diventare monotono. Ciò comunque non cambierà la nostra strategia relativa a domenica: vogliamo guadagnare posizioni nella Sprint Race, ma l'obiettivo resta la gara, quindi non dobbiamo commettere errori". Infine, un pensiero sulla vittoria dell'Italia ad Euro 2020: "Sono felice, volevo vincesse per la Ferrari e per i meccanici. Poi. dire di essere usciti con i campioni è un altro discorso: la Spagna ha giocato bene, ma odio i rigori".