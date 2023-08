F1, Leclerc alla vigilia di Zandvoort: "Riprenderemo la Red Bull solo nel 2026"  

GP OLANDA

Verstappen presenta il Gp d'Olanda, Sainz pensa già al 2024: "Quest'anno è mancata costanza". L'altro ferrarista vede nero

© Getty Images Dopo la pausa estiva, la F1 fa tappa a Zandvoort, nell'Olanda di un Max Verstappen raggiante in conferenza stampa: "Correre in casa per me è molto divertente: sarà un grande weekend". La Ferrari, invece, guarda già al 2024 come rivelato da Carlos Sainz: "Vogliamo metterci nelle migliori condizioni a partire dal prossimo anno". Charles Leclerc, però, non è ottimista: "Sarà difficile andare a prendere le Red Bull prima del 2026".

Per Max Verstappen non sarà un weekend qualsiasi: dopo la sosta estiva, infatti, la Formula 1 fa tappa a Zandvoort, proprio nel circuito di casa del campione del Mondo in carica, che correrà di fronte ad un mare Orange pronto a spingere il pilota della Red Bull. In conferenza stampa, il 25enne commenta la gara che attende i detentori dei due titoli: "Mi sono rilassato abbastanza, adesso correre in casa per me è molto divertente: sarà un grande weekend". L'obiettivo è vincere per continuare la striscia di trionfi consecutivi, ma il leader del Mondiale parte dalle basi: "Guardiamo innanzitutto a mettere la nostra macchina davanti alle altre. Preferisco avere gare lineari e tranquille ma non succede mai, i team sono tutti vicini".

Insieme a Verstappen in conferenza c'è Carlos Sainz, pilota di una Ferrari che deve inevitabilmente già guardare al 2024: "Quest'anno non siamo stati costanti, lo dimostra la differenza tra l'Ungheria e Spa. Cerchiamo di capire la macchina, il regolamento e cosa ci manca rispetto alla Red Bull. Vogliamo metterci nelle migliori condizioni per il prossimo anno e dobbiamo concentrarci sull'imprevedibilità che abbiamo avuto, abbiamo raccolto dati e idee. Le qualifiche sono un lato positivo, ma dobbiamo essere più veloci in gara. Che weekend ci aspetta? Non lo so, è difficile fare pronostici per noi in questa stagione, le prime in classifica sono tutte accorpate in pochi decimi".

La Ferrari, insomma, è già proiettata verso il 2024, ma secondo Charles Leclerc le gerarchie difficilmente cambieranno prima del 2026, anno in cui verrà modificato il regolamento: "Stiamo lavorando sul raggiungere la Red Bull ma sicuramente hanno un grande margine. Sarà molto, molto difficile andarli a prendere prima dei cambiamenti delle regole. Le qualifiche? Rispetto al passato è una situazione differente: prima della gara siamo tutti più vicini rispetto a quanto visto precedentemente. In questo caso, la differenza è sul passo gara: c'è molto lavoro da fare".

Lewis Hamilton, invece, è carico e lancia la sfida ad entrambe le Red Bull: "Il mio obiettivo è cercare, in questa seconda parte di stagione, di correre le 10 migliori gare della mia vita. Naturalmente siamo consapevoli delle nostre performance, non andremo veloci come un razzo nelle prossime gare ma cercheremo di ottenere il massimo di punti a disposizione per consolidare il secondo posto in classifica costruttori. Ora voglio prendere Perez: sento che è il momento giusto e mi sto preparando per il momento in cui la macchina sarà pronta per battere Verstappen. Dovremo approfittare di ogni eventuale errore, cosa che non succede molto spesso. Ma se ne commetteranno, io sarò lì".