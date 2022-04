F1, venduti 120mila biglietti per il GP di Imola

Cresce l'attesa per il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2022. Da venerdì a domenica il grande ritorno della Formula 1 e del pubblico a Imola monopolizzerà la scena motoristica e sportiva internazionale. Imola è la quarta delle 22 prove in calendario, una tappa speciale anche per essere la prima quest'anno in Europa e la prima con in programma le qualifiche al venerdì e la sprint race al sabato, ovvero la gara da 21 giri anteprima di lusso per decidere la griglia di partenza del Gran Premio al via domenica alle 15. Sarà il terzo Gran Premio di Formula 1 che l'autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari ospita in soli 18 mesi.

Getty Images